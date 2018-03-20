Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке

Верховная рада Украины, сегодня, 20 марта, приняла законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке". Об этом говорится на сайте парламента.

За принятие законопроекта проголосовали 233 нардепа, "против" - 0, воздержались - 15 и не голосовали - 103 депутата.

Так, целью законопроекта является установление сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки, механизма проведения трансграничных консультаций, информирование о принятом решении и мониторинга воздействия выполнения документа государственного планирования на окружающую среду.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установление механизма стратегической экологической оценки и внесение изменений в некоторые законодательные акты направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды при планировании общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов воздействия, в том числе здоровья населения, и обеспечение устойчивости экосистем в процессе принятия стратегических решений.

Основные задачи стратегической экологической оценки, имеют поэтапно решаться в последующие годы:

интеграция экологических целей и приоритетов, связанных с обеспечением устойчивого развития к разработке определенных документов государственного планирования;

согласование процедур по проведению СЕО согласно аналогичными процедурами государств Европейского союза на основе соответствующих межгосударственных соглашений, международных конвенций и тому подобное;

распространение практики СЕО на местные проекты и программы;

совершенствование механизмов реализации СЕО и контроля ее эффективности.

Указано, что принятие законопроекта будет способствовать адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Напомним, 23 мая Рада поддержала за основу законопроект №6106 "О стратегической экологической оценке". За документ проголосовал 231 парламентарий.