В Украине может появиться база данных "Экоинспектор": комитет Рады поддержал закон

"По результатам заседания комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Проект №3091 о реформе государственного экологического контроля... Рекомендовали Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Этот закон предлагает ликвидировать Госэкоинспекцию и создать принципиально новый орган, который будет максимально прозрачным. Он будет иметь качественно новые функции и новый инструментарий. Процедура проверки будет четко регламентирована от первого до последнего шага.

Согласно закону, зарплата инспекторов возрастет с 8,5 тысячи гривен до 13,6 тысячи (минимальная для инспектора).

В Украине появится новая информационно-телекоммуникационная система государственного экоконтроля "Экологический инспектор". Эта база данных будет содержать информацию о проверяемых загрязнителях , все разрешительные документы, результаты проверок, результаты судебных заседаний, эффективность экоинспектора от начала проверки до взыскания убытков в бюджет.