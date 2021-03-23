Ликвидация Госэкоинспекции: в Раде разработали новую редакцию закона

В Верховной раде разработали новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле. Он предусматривает ликвидацию и перезапуск Государственной экоинспекции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет по вопросам экологической политики и природопользования утвердил новую редакцию законопроекта о государственном экологическом контроле №3091.

Проект определяет правовые и организационные принципы, основные принципы и порядок государственного экоконтроля, полномочия органов такого контроля.

Закон устанавливает ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды и использовании природных ресурсов.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Шахматенко отметил, что документ доработан в части, касающейся деятельности Государственной экологической инспекции. Разработали предложения, которые должны обеспечить доступ экологических инспекторов на предприятия-загрязнители для проверок.

Закон предлагает разделить предприятия на четыре группы риска, установить четкую и прозрачную процедуру проверки, ввести контроль деятельности экологических инспекторов, определить время их работы на предприятиях. Предусмотрено увеличить уровень зарплаты инспекторам.

Из законопроекта изымается возможность приостановления инспектором деятельности предприятия-нарушителя. Согласно новой редакции, приостанавливать деятельность может только суд.

"Данный законопроект создает необходимую платформу для ликвидации Государственной экологической инспекции и создания ее заново, "с нуля", и это прямо предусмотрено в переходных положениях проекта закона", - заявил Шахматенко.

После детального обсуждения комитет решил утвердить в новой редакции текст законопроекта и внести его в Раду на рассмотрение в первом чтении.