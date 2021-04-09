В Раде хотят создать базу данных "Экоинспектор": для чего она необходима

Этот законопроект предлагает ликвидировать Госэкоинспекцию и создать принципиально новый орган, который будет максимально прозрачным.

"Он будет иметь больше полномочий и одновременно больше ответственности. Проект закона сконцентрирует природоохранный контроль в одном органе, что в свою очередь позволит: избежать противоречий компетенции, сэкономить бюджетные средства, убрать дублирование проверок и, как результат, уменьшить давление на бизнес", - отметил парламентарий.

Указано, что новый орган будет иметь качественно новые функции и новый инструментарий. Процедура проверки будет четко регламентирована от первого до последнего шага.

"Каждый шаг будет снят на видео, зафиксирован по местонахождению, времени и будет сразу попадать в онлайн-систему. Во-вторых, недопуск со стороны крупных загрязнителей очень дорого им обойдется (1,8 миллиона гривен за каждый случай)", - сказано в сообщении.

Согласно закону, зарплата инспекторов возрастет с 8,5 тысячи гривен до 13,6 тысячи (минимальная для инспектора).

Подчеркивается, что в Украине появится новая информационно-телекоммуникационная система государственного экоконтроля "Экологический инспектор".

"Вся база данных о проверяемых загрязнителях, все разрешительные документы, результаты проверок, результаты судебных заседаний, эффективность экоинспектора от начала проверки до взыскания убытков в бюджет - все будет здесь, в совершенно открытой для всех системе", - подчеркнул нардеп.

По его словам, это сделает невозможным давление на бизнес, ведь каждый шаг экоинспектора будет отображаться во времени и пространстве.