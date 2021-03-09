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В Раде анонсировали новый экологический госконтроль

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 12:16
В Раде анонсировали новый экологический госконтроль Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В этом году в Украине планируют ввести новый государственный экологический контроль. Это будет способствовать предотвращению чрезмерного образования отходов.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава экологического комитета Верховной рады Олег Бондаренко заявил, что новый государственный экологический контроль предусмотрен в законопроекте №3091.

"Речь идет и о предотвращении избыточного образования отходов и о невыполнении промышленностью требований, которые они на себя взяли. Законопроектом меняются основания и порядок проведения проверок, с другой стороны - деятельность Госэкоинспекции на законодательном уровне становится максимально прозрачной для предотвращения коррупции, в которой ГЭИ так часто обвиняется", - указано в сообщении.

Госэкоинспекции планируется передать функции, которые присущи другим центральным органам власти - Лесагентству, Рибагентству, Госгеонедрам.

Пока же в ГЭИ нет достаточных полномочий, чтобы установить факт загрязнения и двигаться в сторону привлечения к ответственности.

"Именно поэтому мы предоставляем Госэкоинспекции новые полномочия по проверкам, возможности заходить на предприятия, привлекать к ответственности и останавливать деятельность загрязнителя", - отметил нардеп.

Он также анонсировал введение интегрированной автоматизированной системы "Экологический инспектор", в которую будут вносить планы проверок, планы мероприятий и отчеты. Система будет открытой и общедоступной.

Напомним, ранее в Раде анонсировали, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что для решения проблемы с отходами в Украине необходимо обновить законодательство.

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