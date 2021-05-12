В Україні може з'явитися база даних "Екоінспектор": комітет Ради підтримав закон

"За результатами засідання комітету з питань екологічної політики та природокористування. Проект №3091 про реформу державного екологічного контролю... Рекомендували Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні", - сказано у повідомленні.

Цей закон пропонує ліквідувати Держекоінспекцію та створити принципово новий орган, який буде максимально прозорим. Він матиме якісно нові функції та новий інструментарій. Процедура перевірки буде чітко регламентована від першого до останнього кроку.

Згідно з законом, зарплата інспекторів зросте з 8,5 тисячі гривень до 13,6 тисячі (мінімальна для інспектора).

В Україні з’явиться нова інформаційно-телекомунікаційна система державного екоконтролю "Екологічний інспектор". Ця база даних міститиме інформацію про забруднювачів, що перевіряються, всі дозвільні документи, результати перевірок, результати судових засідань, ефективність екоінспектора від початку перевірки до стягнення збитків у бюджет.