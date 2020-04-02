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В Украине потеплеет до +16: прогноз погоды на завтра

Новости » Общество     02.04.2020 - 15:15
В Украине потеплеет до +16: прогноз погоды на завтра
Иллюстративное фото (flickr.com suebr)

3 апреля на всей территории Украины будет солнечно и тепло

Погода в Украине 3 апреля на всей территории ожидается теплой и без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В западных областях температура днем поднимется до +14 тепла, ночью ожидаются заморозки до -3. В Карпатах до +5 днем и до -6 ночью.

На севере страны синоптики прогнозируют до +15 тепла днем. Ночью температура опуститься до -2 мороза.

В центральных и восточных регионах Украины также ожидается до +15 тепла днем, однако ночью будет чуть холоднее, до -3 мороза.

Традиционно, теплее всего будет на юге страны. 3 апреля в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +16 тепла днем и до +1 ночью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.В Украине потеплеет до +16: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на апрель. Так, средняя месячная температура прогнозируется на уровне +10 +12 тепла, что на 1,5-2 градусов выше средних многолетних значений.

Также РБК-Украина сообщало, что в марте в Киеве было установлено 12 температурных рекордов - больше всего для этого месяца за 140 лет.

Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня Укргидрометцентр дал прогноз на апрель
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