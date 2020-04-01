За месяц в Киеве обновлено максимальное число температурных рекордов

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В марте в Киеве установлено 12 температурных рекордов - больше всего для этого месяца за 140 лет

Среднемесячная температура марта 2020 года в Киеве достигла 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, нынешний март стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет и первым по количеству температурных рекордов, которых было установлено 12.

Холоднее всего было 24 числа, когда температура под утро опустилась до 4,5 градусов мороза, а теплее всего 29 марта, когда температура после полудня достигла 19,4 градусов тепла.

К парадоксам нынешнего марта климатологи относят то обстоятельство, что самой теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла 7,6 градусов, а самой холодной - третья, температура которой была 5,3 градусов тепла.

Март был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы, добавили в обсерватории.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - февраля 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры.