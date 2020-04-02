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В Україні потеплішає до +16: прогноз погоди на завтра

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 15:15
В Україні потеплішає до +16: прогноз погоди на завтра
Ілюстративне фото (flickr.com suebr)

3 квітня на всій території України буде сонячно і тепло

Погода в Україні 3 квітня на всій території очікується теплою і без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У західних областях температура вдень підніметься до +14 тепла, вночі очікуються заморозки до -3. У Карпатах до +5 вдень та до -6 вночі.

На півночі країни синоптики прогнозують до +15 тепла вдень. Вночі температура знизиться до -2 морозу.

В центральних і східних регіонах України також очікується до +15 тепла вдень, проте вночі буде трохи холодніше, до -3 морозу.

Традиційно, найтепліше буде на півдні країни. 3 квітня в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +16 тепла, вдень до +1 вночі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні потеплішає до +16: прогноз погоди на завтраНагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на квітень. Так, середня місячна температура прогнозується на рівні +10 +12 тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Також РБК-Україна повідомляло, що у березні в Києві було встановлено 12 температурних рекордів - найбільше для цього місяця за 140 років.

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