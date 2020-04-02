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Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     02.04.2020 - 08:00
Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях - сухо

Погода в Украине 2 апреля улучшится, но ночи еще будут холодные. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях температура воздуха днем составит +9+12, а ночью -1-4. На севере страны так же днем и ночью. В центральных областях днем +10+13, а ночью -1-3. Отмечается, что во всех областях сухо и переменная облачность.

Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня

На востоке страны температура воздуха днем составит +10+12, а ночью -2-4. В южных областях днем +11+13, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +10+12, а ночью -1-3.

Днем потеплеет, но ночи еще холодные: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в апреле обещает быть не такой теплой, как прогнозировали синоптики ранее. Заморозки могут быть даже в середине месяца, а весеннее тепло придет разве что до конца апреля.

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