Как только Украине пообещали больше оружия, Россия начала распространять новые фейки, - МИД

Россия начала распространять фейковые новости о том, что Украина якобы использует оружие не по назначению на фоне увеличения военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко в Twitter.
"Поскольку наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине", - написал он.
Николенко призвал не верить пропаганде. Он отметил, что РФ делает это для того, чтобы сорвать поставки оружия, ведь оно играет решающую роль в освобождении оккупированных территорий Украины.
Напомним, США и партнеры передадут Украине 20 систем HIMARS.
Британия в ближайшие недели передаст нам артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники.
Кроме этого, украинцы начали получать фейковые сообщения в Viber о том, что СБУ якобы прослушивает их телефоны.