Щойно Україні пообіцяли більше зброї, Росія почала поширювати нові фейки, - МЗС

Росія почала поширювати фейкові новини про те, що Україна нібито використовує зброю не за призначенням на тлі збільшення війської допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка у Twitter.
"Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні", - написав він.
Ніколенко закликав не вірити пропаганді. Він зазначив, що РФ роблить це для того, щоб зірвати постачання зброї, адже вона відіграє вирішальну роль у звільненні окупованих територій України.
Нагадаємо, США і партнери передадуть Україні 20 систем HIMARS.
Британія в найближчі тижні передасть нам артилерію, радіолокаційні станції і безпілотники.
Окрім цього, українці почали отримувати фейкові повідомлення у Viber про те, що СБУ нібито прослуховує їхні телефони.