Украинцам рассылают в Viber фейки о прослушивании телефонов СБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram .

Отмечается, что в Viber активно распространяется информация о "тотальном прослушивании телефонов по всей стране" и "полном мониторинге соцсетей".

Такие "письма счастья" являются фейками, поскольку СБУ не может контролировать все звонки и соцсети в многомиллионной стране, особенно в условиях войны.

"Подобные сообщения распространяют люди, которые, скорее всего, не понимают, как работают спецслужбы, и ориентируются на работу в КГБ", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали не доверять таким сообщениям и не распространять их, потому что это играет на руку врагу. Россия таким образом хочет подорвать доверие к государственным структурам и деморализовать население.