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Британия передаст Украине артиллерию, РЛС и сотни беспилотников, - Уоллес

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Лондон, Четверг 21 июля 2022 15:28
Британия передаст Украине артиллерию, РЛС и сотни беспилотников, - Уоллес Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Великобритания в ближайшие недели передаст Украине артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очередной пакет военной помощи будет включать десятки единиц артиллерии, более 1 600 противотанковых комплексов, 50 000 артиллерийских снарядов противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников.

Издание отмечает, еще в прошлом месяце премьер Борис Джонсон обещал Киеву поддержку на 1 млрд фунтов стерлингов. В общей сложности с начала полномасштабной войны британская помощь достигла отметки в 2,3 млрд фунтов.

Обновлено от 15:30

На сайте британского правительства опубликовали конкретный перечень вооружений, которые будут переданы Украине:

  • более 20 самоходных гаубиц M109
  • 36 буксируемых артиллерийских орудий L119
  • более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен
  • радиолокационные системы (количество не указано)
  • более 1 600 противотанковых комплексов (типа NLAW и Javelin)
  • беспилотники, в том числе сотни барражирующих боеприпасов

Напомним, ранее сообщалось, что в США не исключают, что в скором времени Украина может получить истребители американского производства.

До этого Вашингтон анонсировал передачу еще четырех ракетных систем HIMARS.

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