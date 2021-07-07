В Украине помощь при рождении третьего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен

В Украине помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5585-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Комитет по ходе заседания рассмотрел правительственный проект закона №5585 и три альтернативных к нему.
Закон Кабинета министров предлагает установить размер указанного пособия в сумме 50 тысяч гривен (сейчас она составляет 41 280 гривен). В документе прописано ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждает КМУ.
А законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах:
"Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка", - указано в сообщении.
В то же время комитет предлагает в заключительных положениях ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми" предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи.
Напомним, в конце мая Кабинет министров внес в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" об увеличении размера помощи при рождении ребенка.
Как писало РБК-Украина, ранее проект закона поддержал Кабмин.
Напомним, размер помощи при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.