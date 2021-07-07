В Украине помощь при рождении третьего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен

Комитет по ходе заседания рассмотрел правительственный проект закона №5585 и три альтернативных к нему.

Закон Кабинета министров предлагает установить размер указанного пособия в сумме 50 тысяч гривен (сейчас она составляет 41 280 гривен). В документе прописано ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, который утверждает КМУ.

А законопроект №5585-1 предусматривает назначать пособие при рождении ребенка в следующих размерах:

при рождении первого ребенка - 50 тысяч гривен,

второго ребенка - 100 тысяч гривен,

третьего и каждого следующего ребенка - 150 тысяч гривен.

"Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка", - указано в сообщении.

В то же время комитет предлагает в заключительных положениях ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми" предусмотреть ежегодную индексацию этой помощи.