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Выплаты при рождении ребенка поднимут до 50 тысяч гривен: Кабмин одобрил проект закона

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Украина, Среда 26 мая 2021 13:18
Выплаты при рождении ребенка поднимут до 50 тысяч гривен: Кабмин одобрил проект закона Фото: Кабмин увеличит размер выплат на детей впервые с 2014 года (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Постановление принято во время заседания правительства 26 мая, которое транслировалось в Youtube.

Проектом предусматривается повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров.

С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Отметим, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году в Украине родилось 293 457 детей (в 2019 году-308 817).

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