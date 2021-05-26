Выплаты при рождении ребенка поднимут до 50 тысяч гривен: Кабмин одобрил проект закона

Кабинет министров одобрил проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка . Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Постановление принято во время заседания правительства 26 мая, которое транслировалось в Youtube .

Проектом предусматривается повышение выплат из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплата пособия будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров.

С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января предусматривается увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

"Также увеличится размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.