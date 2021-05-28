Выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тысяч гривен: закон внесли в Раду
Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.
Проект зарегистрирован под №5585. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Главным по рассмотрению определен комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Закон повышает выплаты из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплату пособия будут проводить единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.
С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января планируется увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).
Возрастет и размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку оно предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.
Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.
Как писало РБК-Украина, ранее проект закона поддержал Кабмин.
Напомним, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.
Так, в прошлом году в Украине родилось 293 457 детей (в 2019 году - 308 817).