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Выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тысяч гривен: закон внесли в Раду

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Украина, Пятница 28 мая 2021 16:26
Выплаты при рождении ребенка возрастут до 50 тысяч гривен: закон внесли в Раду Фото: в Раду внесли закон Кабмина о повышении выплат при рождении ребенка (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму и установить ежегодную индексацию.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект зарегистрирован под №5585. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Главным по рассмотрению определен комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Закон повышает выплаты из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тысяч гривен. Выплату пособия будут проводить единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабмином.

С 1 марта 2023 года и далее ежегодно с 1 января планируется увеличение размера выплат при рождении ребенка на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Возрастет и размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку оно предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка.

Сейчас размер пособия составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

Как писало РБК-Украина, ранее проект закона поддержал Кабмин.

Напомним, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.

Так, в прошлом году в Украине родилось 293 457 детей (в 2019 году - 308 817).

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