В Україні допомога при народженні третьої дитини може зрости до 150 тисяч гривень

В Україні допомога при народженні третьої та кожної наступної дитини може зрости до 150 тисяч гривень. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №5585-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Комітет у ході засідання розглянув урядовий проект закону №5585 та три альтернативні до нього.
Закон Кабінету міністрів пропонує встановити розмір зазначеної допомоги у сумі 50 тисяч гривень (наразі вона складає 41 280 гривень). У документі прописане щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджує КМУ.
А законопроект №5585-1 передбачає призначати допомогу при народженні дитини в таких розмірах:
"Члени комітету запропонували підтримати проект закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої та третьої дитини", - вказано у повідомленні.
Водночас комітет пропонує у прикінцевих положеннях ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачити щорічну індексацію цієї допомоги.
Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів вніс у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.
Як писало РБК-Україна, раніше проект закону підтримав Кабмін.
Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.