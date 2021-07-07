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В Україні допомога при народженні третьої дитини може зрости до 150 тисяч гривень

Автор: Юлія Струк

В Україні допомога при народженні третьої та кожної наступної дитини може зрости до 150 тисяч гривень. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний законопроект №5585-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет у ході засідання розглянув урядовий проект закону №5585 та три альтернативні до нього.

Закон Кабінету міністрів пропонує встановити розмір зазначеної допомоги у сумі 50 тисяч гривень (наразі вона складає 41 280 гривень). У документі прописане щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджує КМУ.

А законопроект №5585-1 передбачає призначати допомогу при народженні дитини в таких розмірах:

  • при народженні першої дитини - 50 тисяч гривень,
  • другої дитини - 100 тисяч гривень,
  • третьої і кожної наступної дитини - 150 тисяч гривень.

"Члени комітету запропонували підтримати проект закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої та третьої дитини", - вказано у повідомленні.

Водночас комітет пропонує у прикінцевих положеннях ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачити щорічну індексацію цієї допомоги.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів вніс у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Як писало РБК-Україна, раніше проект закону підтримав Кабмін.

Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини в сумі 41 280 гривень не змінювався з 2014 року.

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