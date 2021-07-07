В Україні допомога при народженні третьої дитини може зрости до 150 тисяч гривень

Комітет у ході засідання розглянув урядовий проект закону №5585 та три альтернативні до нього.

Закон Кабінету міністрів пропонує встановити розмір зазначеної допомоги у сумі 50 тисяч гривень (наразі вона складає 41 280 гривень). У документі прописане щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджує КМУ.

А законопроект №5585-1 передбачає призначати допомогу при народженні дитини в таких розмірах:

при народженні першої дитини - 50 тисяч гривень,

другої дитини - 100 тисяч гривень,

третьої і кожної наступної дитини - 150 тисяч гривень.

"Члени комітету запропонували підтримати проект закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої та третьої дитини", - вказано у повідомленні.

Водночас комітет пропонує у прикінцевих положеннях ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачити щорічну індексацію цієї допомоги.