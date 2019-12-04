В Украине планируют отменить бумажную книгу учета для ФЛП

В Верховной раде планируют зарегистрировать законопроект, какой отменяет необходимости вести бумажную книгу учета для физических лиц - предпринимателей (ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Как отметил депутат, свои подписи под документом поставили 70 депутатов от всех фракций и групп.

"Уверен, уже скоро ФЛП-единщики, которые не являются плательщиками НДС, избавятся от бумажных книг учета, начало использования электронного кабинета станет более быстрым, а полноценно общаться с налоговой можно будет почти не выходя из дома", - написал он.

Железняк заявил, что законопроект согласован с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и главой Государственной налоговой службы Сергеем Верлановим.

В свою очередь Дубилет заявил, что поддерживает законопроект. По его словам, этот документ "несколько упростит взаимодействие с налоговой".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев считают, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов (80%) и крупного бизнеса (74%). При этом граждане придерживаются абсолютно противоположного мнения по поводу инициативы повысить налоги для физических лиц предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников. Более 70% выступают за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же, наоборот, уменьшить.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2018 года граждане Украины уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1% или на 47,2 млрд грн.