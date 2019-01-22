Украинцы увеличили уплату налогов на четверть

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост налогов обусловлен увеличением зарплат

В течение 2018 года граждане Украины уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в ГФС, этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1% или на 47,2 млрд грн.

В декабре 2018 года украинцы заплатили 24 млрд грн ЕСВ, что на 20,8%, или на 4,1 млрд грн превышает показатель декабря 2017 года.

Напомним, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Отметим, что в 2018 году доходы в размере свыше 1 млн грн задекларировали 4817 граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность. По данным ГФС, самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 млн грн, исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.