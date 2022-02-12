UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда в Украине переводят часы на "летнее" время: точная дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перевод часов на летнее время в 2022-м в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. В этом году оно выпадает на 27 число.

Подробнее о том, в когда и в какую сторону переводить стрелки - в материале РБК-Украина ниже.

Когда Украина перейдет на летнее время в 2022 году

Переход на летнее и зимнее время в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В документе указано, что стрелки часов переводятся два раза в год:

  • на летнее время - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед;
  • на зимнее - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

В этом году последнее воскресенье марта выпадает на 27 число. В 03:00 стрелки часов переведут на час вперед. Современные гаджеты, при соответствующей настройке часового пояса, самостоятельно справятся с этой задачей. Устаревшие устройства и часы со стрелками нужно переводить вручную.

Переход на летнее и зимнее время - зачем переводят часы

Сезонный перевод часов впервые ввели в Великобритании. Считалось, что это позволяет экономить электроэнергию. Впоследствии исследования показали незначительную эффективность такого способа. Кроме того, медики указывают на негативное влияние этого процесса на здоровье человека. В результате многие страны стали отказываться от перехода на летнее и зимнее время.

В Украине переводить стрелки на часах начали с 1981 года. В 1996-м переход на летнее и зимнее время регламентировали на законодательном уровне. Последние несколько лет в стране неоднократно предпринимались попытки отказаться от этого процесса.

Последняя попытка произошла в марте 2021 года. Тогда Верховная рада не смогла принять законопроект №4201 об исчислении времени в Украине. Документ направили на доработку.

К вопросу об отмене перевода часов в Украине вернулись осенью прошлого года. Как заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, депутаты планировали рассмотреть соответствующий законопроект зимой 2022 года. Ожидалось, что страна останется на зимнем времени.

Подробнее о сезонном переводе часов в Украине и какое влияние на здоровье оказывает переход на летнее и зимнее время - в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаПеревод часов в Украине