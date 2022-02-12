Когда в Украине переводят часы на "летнее" время: точная дата

Когда Украина перейдет на летнее время в 2022 году

Переход на летнее и зимнее время в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В документе указано, что стрелки часов переводятся два раза в год:

на летнее время - в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед;

на зимнее - в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

В этом году последнее воскресенье марта выпадает на 27 число. В 03:00 стрелки часов переведут на час вперед. Современные гаджеты, при соответствующей настройке часового пояса, самостоятельно справятся с этой задачей. Устаревшие устройства и часы со стрелками нужно переводить вручную.

Переход на летнее и зимнее время - зачем переводят часы

Сезонный перевод часов впервые ввели в Великобритании. Считалось, что это позволяет экономить электроэнергию. Впоследствии исследования показали незначительную эффективность такого способа. Кроме того, медики указывают на негативное влияние этого процесса на здоровье человека. В результате многие страны стали отказываться от перехода на летнее и зимнее время.

В Украине переводить стрелки на часах начали с 1981 года. В 1996-м переход на летнее и зимнее время регламентировали на законодательном уровне. Последние несколько лет в стране неоднократно предпринимались попытки отказаться от этого процесса.