Когда в Украине переводят часы на "летнее" время: точная дата

Перевод часов на летнее время в 2022-м в Украине произойдет в последнее воскресенье марта. В этом году оно выпадает на 27 число.
Подробнее о том, в когда и в какую сторону переводить стрелки - в материале РБК-Украина ниже.
Переход на летнее и зимнее время в Украине регулирует постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В документе указано, что стрелки часов переводятся два раза в год:
В этом году последнее воскресенье марта выпадает на 27 число. В 03:00 стрелки часов переведут на час вперед. Современные гаджеты, при соответствующей настройке часового пояса, самостоятельно справятся с этой задачей. Устаревшие устройства и часы со стрелками нужно переводить вручную.
Сезонный перевод часов впервые ввели в Великобритании. Считалось, что это позволяет экономить электроэнергию. Впоследствии исследования показали незначительную эффективность такого способа. Кроме того, медики указывают на негативное влияние этого процесса на здоровье человека. В результате многие страны стали отказываться от перехода на летнее и зимнее время.
В Украине переводить стрелки на часах начали с 1981 года. В 1996-м переход на летнее и зимнее время регламентировали на законодательном уровне. Последние несколько лет в стране неоднократно предпринимались попытки отказаться от этого процесса.
Последняя попытка произошла в марте 2021 года. Тогда Верховная рада не смогла принять законопроект №4201 об исчислении времени в Украине. Документ направили на доработку.
К вопросу об отмене перевода часов в Украине вернулись осенью прошлого года. Как заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, депутаты планировали рассмотреть соответствующий законопроект зимой 2022 года. Ожидалось, что страна останется на зимнем времени.
Подробнее о сезонном переводе часов в Украине и какое влияние на здоровье оказывает переход на летнее и зимнее время - в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".