Коли в Україні переводять годинник на "літній" час: точна дата

Коли Україна перейде на літній час у 2022 році

Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:

на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;

на зимове - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

Перехід на літній і зимовий час - навіщо переводять годинник

Сезонне переведення годинників вперше ввели у Великобританії. Вважалося, що це дозволяє економити електроенергію. Згодом дослідження показали незначну ефективність такого способу. Крім того, медики вказують на негативний вплив цього процесу на здоров'я людини. В результаті багато країн стали відмовлятися від переходу на літній і зимовий час.

В Україні переводити стрілки на годиннику почали з 1981 року. У 1996-му перехід на літній і зимовий час регламентували на законодавчому рівні. Останні кілька років в країні неодноразово робилися спроби відмовитися від цього процесу.