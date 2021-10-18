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Рада зимой вернется к отмене сезонного перевода часов

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 14:40
Рада зимой вернется к отмене сезонного перевода часов Фото: спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов. Предполагается, что Украина останется на зимнем времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Рады Руслана Стефанчука.

По его словам, голосовать за отмену перевода часов, когда Украина перешла на летнее время, не имело смысла.

"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята ", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.

Отметим, Украина перейдет на зимнее время в ночь на 31 октября - часы нужно будет перевести на один час назад.

Напомним, в марте 2021 года Верховная рада не смогла отменить перевод часов, законопроект отправили на повторное второе чтение.

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Руслан Стефанчук Верховная рада
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