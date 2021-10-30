Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию

Украина ночью в воскресенье, 31 октября, снова переведет часы, чтобы перейти на зимнее время. В четыре утра украинцы прокрутят стрелки на один час назад. И, возможно, в последний раз, если народные депутаты до весны примут закон об отмене этой нормы. Нужно ли менять время и как это влияет на здоровье украинцев – ниже в материале РБК-Украина.

Все началось с шутки

В 1784 году отец-основатель США Бенджамин Франклин, находясь в Париже, где занимал должность посла, пошутил в газете Journal de Paris о том, что перевод часов позволил бы сэкономить на свечах, поскольку день длился бы дольше, люди работали бы больше и, вернувшись домой, сразу ложились спать.

Спустя более века, в 1907 году, идею перевода часов для экономии уже совершенно серьезно предложил британский изобретатель Уильям Уиллет. Его идея заключалась в том, чтобы переводить часы на 20 минут вперед каждое воскресенье в апреле, а обратно – в сентябре. По его мнению, это помогло бы сэкономить 2,5 миллиона фунтов на освещении.

Впервые часы перевели во времена Первой мировой войны. Первыми на летнее время перешли Германия и Австро-Венгрия в 1916 году, а уже потом это сделали Британия, Франция и другие страны Европы, в том числе и Россия. Затем перевод часов отменяли, снова восстанавливали и вновь отменяли.

В Украине переводить часы начали во времена, когда страна была в составе Советского Союза. Впервые стрелки часов на летнее время украинцы перевели 1 апреля 1981 года, а на зимнее время переходили 30 сентября. Уже во времена независимости правительство решило продолжить эту традицию и в мае 1996 года приняло постановление, которым определило, что летнее время начинается в последнее воскресенье марта, а зимнее – в последнее воскресенье октября.

Международная традиция

Традиция ежегодной смены времени с летнего на зимнее и наоборот задержалась не только в Украине. До сих пор переводят часы Австралия, Канада, страны Евросоюза, в частности Польша, Словакия, Австрия, Румыния, а также Британия, Молдова, Израиль, Багамы и еще целый ряд стран.

Впрочем, стрелки часов в разных странах крутят в разное время. Например, в США и Канаде на летнее время переходят во второе воскресенье марта, а на зимнее возвращаются в первое воскресенье ноября. В Иордании часы переводят в последний четверг марта и последнюю пятницу сентября, а вот жители Бразилии делают это в третье воскресенье февраля и октября.

В Австралии также до сих пор переводят часы, но не во всех штатах, поскольку в тропической зоне материка день начинается и заканчивается почти в одно и то же время, независимо от времени года.

Евросоюз в конце марта этого года также перешел на летнее время. В ЕС единое правило перевода часов работало с 1996 года, но в марте 2019 года в Европарламенте приняли решение об отмене этой устоявшейся традиции. Дебаты по этому вопросу до сих пор продолжаются в ЕС, а потому страны блока этой осенью снова будут крутить стрелки часов, но в обратную сторону.

Не переводят часы в большинстве стран Африки, Латинской Америки и Азии, в частности Индия и Китай, а также в ОАЭ, Северной и Южной Кореи, Японии, России и Беларуси.

Вред для человека VS польза для экономики

Стоит ли сохранить практику перевода часов? Существуют разные мнения на этот счет. Медики предлагают остаться на привычном для украинцев зимнем времени. Экономисты же со своей стороны утверждают, что постоянный переход позволяет странам экономить ресурсы, а также увеличить время работы населения, что опять же на пользу экономике.

"Для экономики однозначно лучше оставить переход на летнее время. Это связано с тем, что у нас, получается, летнее время начинается раньше, а если остаться на зимнем времени, то темное время суток будет начинаться на час раньше, и, как результат, увеличатся расходы на освещение, увеличивается аварийность на дорогах, потому что в светлое время суток происходит меньше аварий, и т. д.", – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Кроме того, по словам экономиста, когда мы не переводим время, это приводит к тому, что человек потребляет больше электроэнергии и тратит на это больше денег, что приводит к увеличению прибыли компаний, которые продают электроэнергию.

У врачей на этот счет другая точка зрения. Сонливость, потеря работоспособности, сахарный диабет, инсульт, инфаркт и появление суицидальных настроений – все это может возникать из-за перевода часов, сказал изданию основатель всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация медицины сна", сомнолог Юрий Погорецкий.

"Миллионы лет бактерии, растения, животные и люди вырабатывали свои биоритмы, привязанные к солнцу. Каждый из нас живет в своем регионе, имеет свой биоритм по солнцу, поэтому любое смещение или перемещение сна (час вперед – час назад) приводит к страшным последствиям", – подчеркнул эксперт.

В самой большой опасности люди, которые имеют проблемы со сном и дыханием, отметил Погорецкий. Перевод часов, по словам эксперта, нарушает циркадные (то есть суточные) ритмы человека, что обостряет все хронические заболевания.

Негативные последствия перехода на другое время испытывают пожилые люди, беременные, а также люди, которые работают вечером или ночью, или чья работа связана со стрессом. Поскольку одно из последствий перевода часов – нарушение сна, то, по словам сомнолога, это несет еще одну опасность – увеличение количества ДТП с участием невыспавшихся людей, и других аварий.

"Сомнологи подтвердили, что не надо переводить часы. Поэтому весной надо было принимать закон и не переводить часы на летнее время. Вот сейчас мы будем переходить на свое нормальное зимнее время, но все равно последствия от этого перехода будут", – добавил Погорецкий.

Все аргументы, которые сейчас озвучиваются в поддержку отмены перехода на летнее время, как уверяет Несходовский, не являются экономическими, и они исключительно касаются самочувствия человека.

"Врачи считают, что перевод стрелок часов на зимнее и летнее время влияет на биоритмы, и, соответственно, человек себя чувствует хуже. Однако статистику таких показателей, подтверждающую это, они не предлагают. Это исключительно по результатам опроса самих пациентов", – пояснил изданию собеседник.

Мнение самих украинцев по поводу целесообразности перевода часов также разнится. По данным соцопроса, проведенного Research & Branding Group, треть граждан не хотят отказываться от этой традиции, еще четверть не определились, а более 40% респондентов хотят оставить только одно время: 25% летнее и 17% зимнее.

Откажется ли Украина от летнего времени

Украина уже отказывалась от перевода часов, но отменить решили переход не на летнее, а на зимнее время. Это произошло в 2011 году и вызвало волну возмущения, поскольку решение принималось вслед за Россией и уравняло время между Киевом и Москвой. Поэтому к зимнему времени снова вернулись. Через 10 лет после этого украинские парламентарии снова вынесли вопрос изменения времени в повестку дня.

В марте 2021 года Верховная рада в первом чтении поддержала предложенный на то время вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Нардеп предлагал отменить переход на летнее время, поскольку перевод часов негативно влияет на здоровье украинцев.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативно сказывается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний", – указывается в пояснительной записке к документу.

Законопроект не смог пройти второе чтение. Нардепы направили документ на доработку, чтобы после этого вынести его на повторное голосование, которого до сих пор не произошло. Через полгода после этого Стефанчук заявил, что пока вопрос отмены перевода часов не в повестке дня, поэтому рассмотрение законопроекта пока не планируется.

"Голосовать его в период летнего времени, как по мне, нет смысла. Потому что идеология, которая закладывалась, это сохранить естественное для Украины зимнее время. Я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия вновь должна быть поднята, но в совокупности с решениями ЕС, который также высказывался за отмену", – сказал инициатор законопроекта.

Вероятно, ждать в ближайшем будущем отмены перехода на летнее время не стоит, но все же остаются надежды, что парламентарии вновь обсудят этот вопрос до конца марта 2022 года.

Как подготовиться к переводу часов

Готовиться к переводу часов, по словам сомнолога Погорецкого, нужно заблаговременно, минимум за месяц. Чтобы переход с летнего времени на зимнее и наоборот минимально повлиял на выработанные биоритмы, как отмечает специалист, нужно в первую очередь подлечить хронические заболевания и откорректировать режим дня.

"Потихоньку надо готовиться к переводу часов и постепенно смещаться назад, на 5-10 минут раньше ложиться спать, чтобы мягко перейти через это. В первую очередь надо лечить свои хронические заболевания, а свое отсутствие культуры сна начать корректировать. Не употребляйте кофе, черный и зеленый чай. Искусственный мелатонин не работает. Чтобы его усилить, нужно есть продукты богатые на триптофан, из которого вырабатывается в организме мелатонин. Это индейка, кролик, дичь, перепела, телятина, икра красная, голландские сыры, нежирная брынза, моцарелла, орешки, банан, стакан молока с медом перед сном", – отметил он.

Также сомнолог не рекомендует заниматься физическими нагрузками перед сном и избегать психического давления. Пробежки, упражнения в спортзале, просмотр политических ток-шоу и другие нагрузки после 19 часов негативно влияют на сон и организм. Вечером, как говорит Погорецкий, лучше давать себе больше положительных эмоций и меньше пользоваться гаджетами, поскольку их свет тормозит выработку мелатонина.