Сегодня в Украине солнечно, днем до +23

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве солнечно, температура днем до +21

Погода в Украине в воскресенье, 13 октября, принесет потепление во все области, температура днем поднимется до +23 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны будет солнечно и тепло. Температура днем в среднем будет колебаться от +18 до +22 градусов. В Закарпатской области возможно повышение температуры воздуха до +23, в восточных областях возможно снижение до +17. Ночью температура воздуха будет в пределах +7 до +10 градусов, на юге будет немного теплее - от +10 до +12.

В Крыму сегодня также солнечная и теплая прогода, днем столбики термометров покажут от +19 до +21, ночью от +8 до +10.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет также тепло и солнечно. В Киеве воздух днем прогреется до +19...+20 градусов, ночью термометры покажут от +8 до +10. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается улучшение погоды, которое будет сопровождаться потеплением до +23 градусов. В Киеве прогнозировалось потепление до +20.