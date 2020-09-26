В Украине отстранят от работы ответственных за проведение учебных полетов. Они будут отстранены на время расследования авиакатастрофы АН-26.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль министру обороны Андрею Тарану во время заседания правительства.

"Поручаю министру обороны обеспечить беспристрастность расследования. На время проведения расследования отстранить лиц, ответственных за проведение учебных полетов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября под Харьковом вблизи населенного пункта Чугуев. Большинство из тех, кто находился на борту, были курсантами харьковского военного училища.

Как писало РБК-Украина, сразу на месте крушения нашли тела 23 человек. Двоих доставили в больницу, где позже один из курсантов умер. Позже спасатели нашли тела еще двоих человек. Всего в катастрофе погибли 26 человек.

Также сообщалось, что ГБР рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области.

Кроме этого в ВСУ заявили, что самолет АН-26 в 2020 году получил продление срока эксплуатации от производителя на два года и был готов к полетам.