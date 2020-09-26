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Авиакатастрофа под Харьковом: срок эксплуатации АН-26 был продлен на два года

Суббота 26 сентября 2020 12:27
Авиакатастрофа под Харьковом: срок эксплуатации АН-26 был продлен на два года
Фото: место крушения (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Самолет АН-26, который потерпел крушение в Харьковской области, в 2020 году получил продление срока эксплуатации от производителя на два года. Проведение капитального ремонта самолета не предусматривалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ВСУ отметили, что информация о том, что самолет якобы был не готов к полетам и должен был пройти в ближайшее время ремонт - не соответствует действительности.

"Указанные работы были выполнены ГП "Антонов" в полном объеме, и по их положительными результатами ГП "Антонов" продолжило назначенный срок службы и срок службы до следующего ремонта этого самолета на 2 года", - сообщили в ВСУ.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что потерпевший крушение самолет АН-26 был не готов к эксплуатации.

Напомним, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября под Харьковом вблизи населенного пункта Чугуев. На месте крушения нашли тела 23 человек. Двоих пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался. Поиски еще двоих человек продолжаются.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский поручил провести проверку всех оборонных контрактов по закупке военной техники в связи с катастрофой АН-26.

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Новости Украины Общество авиакатастрофаАН-26
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