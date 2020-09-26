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ГБР рассматривает 4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 11:42
ГБР рассматривает 4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом
Фото: ГБР (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Проверяются следующие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции, судмедэкспертов, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны, следователей ГБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета. Предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Как писало РБК-Украина, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 24 человека, поиски 2 человек продолжаются, один человек уцелел.

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