Под Харьковом разбился военный самолет: что известно

Фото: авиакрушение самолета под Чугуевом (hk.npu.gov.ua)

В пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате инцидента есть погибшие и раненые.

РБК-Украина собрало все, что известно о крушении самолета под Чугуевом.

Количество жертв возросло, четверых еще ищут

По информации диспетчера аэродрома на борту самолета Ан-26 находились 28 человек. По состоянию на сейчас найдены тела 22 погибших, еще 2 человека пострадали. Поиски четырех человек продолжаются.

Зеленский поручил создать правительственную комиссию по расследованию

Президент Владимир Зеленский поручил премьеру создать правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 в Чугуеве. Кроме того, глава государства завтра прибудет в Харьковскую область из-за сложившейся ситуации.

По данным премьера Дениса Шмыгаля в состав комиссии войдут: главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие должностные лица.

Количество жертв

По состоянию на 21:45, погибли 20 человек, еще двое получили тяжелые ранения.

По словам директора Центра медицины катастроф Виктора Забашты, с места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела.

Что случилось

В 20:50 под Чугуевом в двух километрах от аэродрома разбился военный самолет с последующим возгоранием. На борту лайнера находились летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они осуществляли учебный полет.

На борту самолета, по предварительным данным, находились 23 человека - пять членов экипажа и 18 курсантов.

Фото: авиакрушение самолета под Чугуевом (hk.npu.gov.ua)