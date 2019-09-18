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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 08:15
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня ночью в западных областях, днем в Украине сильные порывы ветра

Погода в Украине 18 сентября резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что по Киеву и Киевской области сегодня днем порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Кроме того, сегодня ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, по данным синоптиков, сегодня возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. Также отмечается, что в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем упадет до +12. На юге Украины температура воздуха днем достигнет +18+20. В Крыму и Крымской области также дожди, там температура воздуха днем достигнет +19+21.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко сообщала о потеплении в конце этого месяца.

Также, по ее прогнозу, в среду, 18 сентября, погода в Украине будет ветреной с периодическими осадками и похолодание до +15. Кроме того, в Украине ожидается сильный, до штормового, ветер.

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