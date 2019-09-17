Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Потепление ожидается с 23 сентября

Погода в Украине со следующей недели будет солнечной и теплой. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По прогнозу синоптика, с 23 сентября Украину ожидает потепление. Вновь вернется солнечная и теплая погода.

Напомним, по прогнозам Диденко, в среду, 18 сентября, погода в Украине будет ветреной с периодическими осадками и похолоданием до +15. По прогнозу синоптика, в Украине ожидается сильный, до штормового, ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха снизится до +11+15 градусов, на юге - +15+21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также по прогнозу украинского Гидрометцентра, резкое похолодание приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.