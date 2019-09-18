В Україні оголошено штормове попередження

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Сьогодні вночі у західних областях, вдень в Україні сильні пориви вітру

Погода в Україні 18 вересня різко погіршилась, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що по Києву та Київській області сьогодні вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Крім того, сьогодні вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської. Також зазначається, що у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень впаде до +12. На півдні України температура повітря вдень досягне +18+20. У Криму та Кримській області також дощі, там температура повітря вдень досягне +19+21.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко повідомляла про потепління вкінці цього місяця.

Також, за її прогнозом, у середу, 18 вересня, погода в Україні буде вітряної з періодичними опадами і похолодання до +15. Крім того, в Україні очікується сильний, до штормового, вітер.