Завтра в Украине ожидается похолодание и сильный ветер

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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

Погода в Украине в среду, 18 сентября, будет ветреной с периодическими осадками и похолоданием до +15. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По прогнозу синоптика, в Украине ожидается сильный, до штормового, ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха снизится до +11+15 градусов, на юге - +15+21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

В Киеве в среду ожидается влажная, холодная и ветреная погода. Порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с, похолодает до +11+13 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также по прогнозу украинского Гидрометцентра, резкое похолодание приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.