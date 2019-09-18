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Сегодня Украину накроют дожди

Новости » Общество    18.09.2019 - 08:00
Сегодня Украину накроют дожди
Иллюстративное фото (unsplash.com/Gabriele Diwald)

В западных и восточных областях сегодня ожидаются дожди

Погода в Украине 18 сентября остается прохладной, температура воздуха в западных областях упадет до +12. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В западных областях сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +13+17, ночью ожидается +7+10. В Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях температура воздуха упадет до +12. В центральных областях также дожди, температура воздуха днем достигнет +15+17, ночью ожидается +8+10.

Сегодня Украину накроют дожди

Синоптики отмечают, что на востоке Украины сегодня тоже ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +9+11. Підень страны, кроме Николаевской области, накроют дожди. Температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +13+15.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики сообщают, что в столице сегодня тоже дожди. Температура воздуха днем +13+15, ночью ожидается +8+10.

Сегодня Украину накроют дожди

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине со следующей недели будет солнечной и теплой. С 23 сентября в Украине ожидается потепление.

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