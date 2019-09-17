В Украине обьявлено штормовое предупреждение

До конца суток во вторник, 17 сентября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, по Киеву до конца суток 17 сентября и днем 18 сентября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). По Киевской области 18 сентября днем порывы ветра ожидаются 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра - 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, со следующей недели погода в Украине будет солнечной и теплой. По прогнозу синоптика, с 23 сентября Украину ожидает потепление. Вновь вернется солнечная и теплая погода.

Напомним, по прогнозам Диденко, в среду, 18 сентября, погода в Украине будет ветреной с периодическими осадками и похолоданием до +15. По прогнозу синоптика, в Украине ожидается сильный, до штормового, ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 м/с. Температура воздуха снизится до +11+15 градусов, на юге - +15+21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также по прогнозу украинского Гидрометцентра, резкое похолодание приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.