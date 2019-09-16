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В Украине завтра похолодает до +18

Новости » Общество    16.09.2019 - 12:02
В Украине завтра похолодает до +18
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На большей части Украины ожидаются небольшие дожди

Погода в Украине во вторник, 17 сентября, будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины, днем ожидается до +18. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По прогнозу синоптика, в Украине ожидается приход мощного циклона. Ожидаются небольшие дожди в западных, центральных восточных областях, а также местами на юге, кроме Крыма и юга Одесской области. На севере Украины сохранится сухая погода. Температура воздуха снизится. Днем ожидается +13+18 градусов, на юге и юго-востоке - +19+25. Ночью прогнозируется +6+12, на юге - до +15. Ветер ожидается северо-западный умеренный, временами сильный.

В Киеве 17 сентября осадков не прогнозируется, но ощутимо снизится температура воздуха - до +18 днем. Ожидается порывистый западный ветер.

В Украине завтра похолодает до +18

В Украине завтра похолодает до +18

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

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