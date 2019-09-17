В Україні оголошено штормове попередження

До кінця доби у вівторок, 17 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, у Києві до кінця доби 17 вересня і вдень 18 вересня пориви вітру сягатимуть 15-20 м /с (І рівень небезпеки, жовтий). По Київській області 18 вересня вдень пориви вітру очікуються 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

18 вересня вночі в західних областях, вдень в Україні пориви вітру - 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, з наступного тижня погода в Україні буде сонячною і теплою. За прогнозом синоптика, з 23 вересня Україну очікує потепління. Знову повернеться сонячна і тепла погода.

Нагадаємо, за прогнозами Діденко, у середу, 18 вересня, погода в Україні буде вітряної з періодичними опадами і похолодання до +15. За прогнозом синоптика, в Україні очікується сильний, до штормового, вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 м/с. Температура повітря знизиться до +11+15 градусів, на півдні - +15+21 градуси, в Криму - до +25 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршенні погоди у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також за прогнозом українського Гідрометцентру, різке похолодання призведе до закінчення в середині цього тижня і метеорологічного літа в столиці.