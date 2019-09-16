Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Киеве

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20 в сторону снижения

Погода в Киеве испортится, резко похолодает, а среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20 в сторону снижения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Центральной геофизической обсерватории.

Сообщается, что резкое похолодание, которое прогнозирует Украинский гидрометцентр, приведет к окончанию в середине нынешней недели и метеорологического лета в столице.

"Согласно наблюдениям гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 сентября среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20 в сторону понижения", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году переход температуры воды через +20 в сторону повышения произошел 29 мая, то есть период с комфортной температурой воды длился 103 дня.

Максимальная температура воды прогрелась 23 июня до +27.8. Особенностью нынешнего лета было то, что глубокое похолодание в середине июля понизило температуру воды ниже 20 градусов в течение 6 дней.

Напомним, погода в Украине с 16 по 20 сентября испортится - в Украине похолодает и задождит. В понедельник на большей территории Украины температура воздуха составит +21+23 градуса, на юге - до +27. Дожди сегодня вероятны в Западной Украине.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине во второй половине сентября ухудшится, ожидаются заморозки в центральных областях и Карпатах.