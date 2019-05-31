На Киев надвигается гроза

Грозовая погода продержится до конца дня
В ближайшие часы ожидается ухудшение погоды в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Сообщается, 31 мая в столице ожидается гроза. В связи с этим в КГГА призывают жителей и гостей Киева соблюдать правила поведения во время грозы.
На природе следует:
Во время грозы нельзя:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 31 мая объявлено штормовое предупреждение. В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, сегодня погода в Украине в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха в западных областях днем прогреется до +18 +23 градусов. На остальной территории Украины днем +28 +33 градуса.