На Киев надвигается гроза

Иллюстративное фото (Pixabey)

Грозовая погода продержится до конца дня

В ближайшие часы ожидается ухудшение погоды в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, 31 мая в столице ожидается гроза. В связи с этим в КГГА призывают жителей и гостей Киева соблюдать правила поведения во время грозы.

На природе следует:

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 31 мая объявлено штормовое предупреждение. В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем ​​местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня погода в Украине в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем ​​местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха в западных областях днем прогреется до +​​18 +23 градусов. На остальной территории Украины днем +​​28 +33 градуса.