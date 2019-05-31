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В Украине объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    31.05.2019 - 09:29
В Украине объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

В Киеве в течение дня ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый)

Погода в Украине 31 мая ухудшится в ближайшее время, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям

По данным синоптиков, сегодня в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы. Днем ​​местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также в Киеве в течение сегодняшневого дня грозы (I уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня погода в Украине в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем ​​местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха в западных областях днем прогреется до +​​18 +23 градусов. На остальной территории Украины днем +​​28 +33 градуса.

Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня  в западных и Винницкой областях, а также на северной части страны ожидаются дожди с грозами, на остальной территории - сухо и солнечно. Температура воздуха прогреется до +25 +30 градусов, на западе до +18 +23 градуса.

В столице ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +24 +25 градусов.

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