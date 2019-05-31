В некоторых областях Украины на выходных ожидается до +35

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях ожидается до +35 градусов

Погода в Украине на выходных будет теплой, в некоторых районах температура поднимется до +35. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, в Карпатах ночью ожидается от +7 до +12 градусов, а днем ​​в Луганской, Донецкой, Днепропетровской областях ожидается до +35 градусов.

"Лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях +24 +30 градусов. На Западе - чуть ниже, + 20 + 25 градусов", - написала она.

На юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 33 градуса, местами ожидается до +33 +35 градусов.

Синоптик также сообщила, что атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковских областей. Грозы могут сопровождаться шквалом и градом. В западных областях 1-2 июня осадки будут прерываться солнечными прояснениями.

В Киеве на выходных могут пройти дожди, но без длительных ливней. Температура воздуха в Киеве составит +28 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды в Киеве.