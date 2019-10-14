В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Погода в Украине 15 октября ухудшится, объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Гидрометцентра.

Отмечается, что завтра ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра днем во всех областях страны прогнозируется температура воздуха в пределах +17+23 градусов. Кроме того, в столице завтра и в течение недели ожидается сухая малооблачная погода.

Кроме того, синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на начало недели. Во всех областях будет солнечно, дождей не передают. Кроме того, 16 октября будет очень тепло, ожидается солнечная погода во всех областях, а температура воздуха днем достигнет +21.

Ранее сообщалось, что с 11 октября в 18 областях и Киеве началось отопления объектов социальной сферы, а в 8 областях началась подача тепла в жилые дома.

В тот же день во Львове прекратили подачу тепла в объекты социальной инфраструктуры якобы из-за улучшения погодных условий, которые ожидаются в ближайшие дни.