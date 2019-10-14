В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

Погода в Україні 15 жовтня погіршиться, оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що завтра вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра вдень в усіх областях країни прогнозується температура повітря в межах +17+23 градусів. Крім того, у столиці завтра та впродовж тижня очікується суха малохмарна погода.

Крім того, синоптики Українського Гідрометцентру дали прогноз погоди на початок тижня. У всіх областях буде сонячно, дощів не передають. Крім того, 16 жовтня буде дуже тепло, очікується сонячна погода в усіх областях, а температура повітря вдень досягне +21.

Раніше повідомлялось, що з 11 жовтня у 18 областях і Києві почалося опалення об'єктів соціальної сфери, а в 8 областях почалася подача тепла в житлові будинки.

У той же день у Львові припинили подачу тепла в об'єкти соціальної інфраструктури нібито через поліпшення погодних умов, які очікуються в найближчі дні.