В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, в горах лавины

В Украине сегодня, 6 апреля, ухудшится погода . На большей части страны ожидается сильный ветер, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Кроме этого сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Причиной этому станут снегопады в горах.

Так, днем в центральных, восточных и южных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее синоптики сообщали, что Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 на западе и до +14 на востоке и юге.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ухудшения погодных условий перенесли сроки завершения отопительного сезона. Завершение отопительного сезона планируют начать 10 апреля.