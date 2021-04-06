UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, в горах лавины

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 6 апреля, ухудшится погода. На большей части страны ожидается сильный ветер, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, днем в центральных, восточных и южных областях прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Кроме этого сегодня ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Причиной этому станут снегопады в горах.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что Украину накроет мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 на западе и до +14 на востоке и юге.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ухудшения погодных условий перенесли сроки завершения отопительного сезона. Завершение отопительного сезона планируют начать 10 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрлавинаШтормовое предупреждениеветер
Читайте также
Мокрый снег и гололедица: в Украину идет холодный атмосферный фронт
Как в начале мая: температура в Киеве 1 апреля поднялась до рекордных значений
Прогноз погоды