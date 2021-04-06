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В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер, у горах лавини

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 6 квітня, погіршиться погода. На більшій частині країни очікується сильний вітер, у Карпатах оголошена сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, вдень у центральних, східних і південних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Крім цього сьогодні очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Причиною цього стануть снігопади в горах.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що Україну накриє потужний північний циклон, який принесе похолодання, опади у вигляді мокрого снігу і дощу, а також сильний штормовий вітер.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Україні похолодає і будуть йти дощі зі снігом у західних областях. Вдень температура коливатиметься від +2 до +7 на заході і до +14 на сході і півдні.

Також повідомлялося, що в Києві через погіршення погодних умов перенесли терміни завершення опалювального сезону. Завершення опалювального сезону планують розпочати 10 квітня.

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