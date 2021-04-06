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Похолодание и дожди со снегом: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 08:00
Похолодание и дожди со снегом: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине похолодало (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. В восточной части страны немного теплее.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в остальных регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Похолодание и дожди со снегом: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет дождь. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +1+3.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на начало недели.

Также ранее сообщалось, сколько продлится "мокрое" похолодание и когда потеплеет до +20.

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