Похолодание и дожди со снегом: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. В восточной части страны немного теплее.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в остальных регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет дождь. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +1+3.