В Киеве перенесли сроки окончания отопительного сезона: названа причина

Сроки завершения отопительного сезона в Киеве перенесли на несколько дней. Причиной этому стало ухудшение погодных условий.

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - говорится в сообщении.

При этом, в КГГА отметили, что решение о переносе сроков окончания отопительного сезона обусловлено введением локдауна в столице, из-за чего часть жителей города работает дистанционно из дома.

Так, столичные власти планируют начать завершение отопительного сезона с 10 апреля.

"Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что решение об отключении отопления принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов в течение трех дней.