В Украину идет северный циклон: какие области накроет похолоданием и мокрым снегом

Погода в Украине приготовила еще один неприятный сюрприз. В страну движется мощный северный циклон, который принесет похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный штормовой ветер.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке без осадков, небольшая облачность. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью от 0 до +3 градусов, днем прогреется до +10 +12 градусов.

В южных областях без существенных осадков, удержится теплая погода. Возможен сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +1 до +5 градусов, днем от +9 до +13 градусов. В Крыму без осадков, штормовой ветер. Ночью +2 +4 градуса, днем +9 +11 градусов.

На севере еще удержится сухая погода, но ожидается сильный ветер. Ночная температура воздуха составит +1 +3 градуса, днем прогреется до +9 +11 градусов.

Запад Украины накроет мокрым снегом, местами сильным. Также возможен снег с дождем. Ночью в регионе температура упадет, от -1 до +3 градусов, днем ожидается от +3 до +7 градусов, сильный ветер.

В центральной части страны сильный ветер со штормовыми порывами, но без существенных осадков. Ночью от 0 до +3 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

В Киеве 6 апреля без существенных осадков, ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от +1 до +3 градусов, днем +10 +13 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 6 апреля

В среду, 7 апреля, погода резко ухудшится во всех регионах Украины. Часть областей будет заливать сильными дождями, возможны ливни. Часть областей будет в зоне холодного циклона – будет идти снег и мокрый снег, а температура воздуха ночью упадет до небольших морозов, днем прогреется до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 7 апреля