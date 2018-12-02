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В Украине обновили инструкцию согласования въезда иностранных журналистов в Крым

Новости » Политика    02.12.2018 - 12:30
В Украине обновили инструкцию согласования въезда иностранных журналистов в Крым
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

На период военного положения обновлена инструкция согласования въезда иностранных журналистов в оккупированный Крым

В Украине на период военного положения обновлена инструкция согласования въезда иностранных журналистов в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства информационной политики.

Мининформполитики  совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой приняли решение на период действия правового режима военного положения оставить в силе механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым с несколько обновленной инструкцией.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства, окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет приниматься ГПСУ в рамках возложенных на нее полномочий по внедрению правового режима военного положения.

Напомним, ранее Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. В связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам.

Также Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. С четверга, 29 ноября, административную границу с оккупированным полуостровом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

Отметим, ранее сообщалось, что на границе в отношении россиян действуют усиленные меры контроля.

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Новости Украины КрымМинистерство информационной политики
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