Украина на время военного положения ужесточила контроль въезда россиян

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пограничники более тщательно проверяют цель визитов россиян в Украину

На время действия военного положения для иностранцев и граждан России будут действовать усиленные меры контроля на границе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, в пунктах пропуска на государственной границе уже осуществляются усиленные меры контроля.

"В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ", - сообщил Демченко.

Он также отметил, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину. Также россиян проверяют на предмет посещения временно оккупированных территорий, сроков пребывания в Украине. Усиленные меры контроля будут действовать во время военного положения.

"Таких условий, что граждане Российской Федерации вообще не могут въехать в Украину, нет, но в отношении них действуют усиленные меры пограничного контроля", - добавил Демченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. Ограничения введены на период военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что мобилизации из-за военного положения не будет.