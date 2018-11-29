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Украина на время военного положения ужесточила контроль въезда россиян

Новости » Общество    29.11.2018 - 16:05
Украина на время военного положения ужесточила контроль въезда россиян
Иллюстративное фото (УНИАН)

Пограничники более тщательно проверяют цель визитов россиян в Украину

На время действия военного положения для иностранцев и граждан России будут действовать усиленные меры контроля на границе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, в пунктах пропуска на государственной границе уже осуществляются усиленные меры контроля.

"В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ", - сообщил Демченко.

Он также отметил, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину. Также россиян проверяют на предмет посещения временно оккупированных территорий, сроков пребывания в Украине. Усиленные меры контроля будут действовать во время военного положения.

"Таких условий, что граждане Российской Федерации вообще не могут въехать в Украину, нет, но в отношении них действуют усиленные меры пограничного контроля", - добавил Демченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. Ограничения введены на период военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что мобилизации из-за военного положения не будет.

 

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Новости Украины Государственная пограничная службаРоссийская Федерациявоенное положение
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